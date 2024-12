Daha bir azərbaycanlı Rusiya-Ukrayna müharibəsində həlak olub.

Metbuat.az-ın "Unikal"a istinadən məlumatına görə, Masallı rayonunun Böyuk Kolatan kəndində anadan olan və Rusiya Federasiyası vətəndaşı Rzayev Zahid Kamran oğlu Rusiya-Ukrayna müharibəsində gedən döyüşlərdə həlak olub.

Onun nəşi doğulduğu Böyük Kolatan kəndinə dəfn olunacaq.

Mərhum ailəli olub, bir övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.