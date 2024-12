Ukrayna Milli Polisi və Təhlükəsizlik Xidməti birgə əməliyyat nəticəsində Dnepr şəhərində terror aktı törədən erməniəsilli Ruben Voskanyanı saxlayıblar.

Metbuat.az UNİAN-a instinadla bildirir ki, Rusiyaya casusluqda ittiham olunan Ruben Voskanyanın hərbi komissarlıqlarda törədilən terror aktının müəllifi olduğu aşkarlanıb.

Qeyd edək ki, bir nəfərin öldüyü partlayışda, iki polis də daxil olmaqla, yaralananlar var.

