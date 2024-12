Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 17-də Ümumrusiya Dövlət Televiziya və Radio Yayımı Şirkəti və Rusiyanın Ria Novosti agentliyi üçün “Rossiya Seqodnya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyinin Baş direktoru, "Rossiya-1" televiziya kanalında “Vesti nedeli” proqramının müəllifi və aparıcısı Dmitri Kiselyova müsahibə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlətimizin başçısının müsahibəsinin mətni ilə bir azdan tanış ola bilərsiniz.

Xəbər yenilənəcək...

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.