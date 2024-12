​Yamal Messi ilə bağlı sözlərə sərt etiraz etdi

"Barselona"nın futbolçusu Lamine Yamal Lionel Messi ilə müqayisə olunmaq istəmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Messi ilə müqayisə olunmasına etiraz edib. Futbolçu bildirib ki, o, klubda öz tarixini yazmaq istəyir. “Marca” qəzetinə danışan futbolçu Lionel Messi ilə müqayisə olunmağı şərəfli olduğunu, lakin futbolda öz hekayəsini yazmaq istədiyini qeyd edib. Yamal, “Messi tarixin ən yaxşısıdır və mən ilk addımlarımı atıram. Bu cür müqayisələr bəzən kömək etmir" - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Lamine Yamal Lionel Messidən sonra La Masia akademiyasının ən istedadlı futbolçusu hesab edilir və bu da onlar arasında müqayisələrə səbəb olur. Lamine Yamal İspaniyanın AVRO-2024-də qələbə qazanmasında mühüm rol oynayıb.

