Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuriy Husyev ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı səfir “X” hesabında paylaşıb.

Y.Husyev bildirib ki, görüş zamanı iki ökə arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, iqtisadi əməkdaşlıq və investisiya imkanları kimi məsələlər müzakirə edilib.

