Azərbaycanda seçicilərin sayı açıqlandı

Hazırda Azərbaycanda seçicilərin sayı 5 milyon 876 min 428 nəfərdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu gün keçirilən iclasında MSK sədrinin müavini Rövzət Qasımov məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, səsvermənin yeri və vaxtı barədə seçicilərin məlumatlandırılmasına dair bildirişlərin mətni, forması, sayı və hazırlanma qaydası müəyyənləşib.

R.Qasımov qeyd edib ki, MSK əsas seçki sənədlərinin hazırlanması üçün gərgin fəaliyyətini davam etdirir.

"Hazırda bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı seçicilərə paylanacaq bildirişlərin sayı seçicilərin sayına uyğun və əlavə olaraq 3 % artıq hazırlanır. Bu seçkidə 6 milyon 052 min 721 bildiriş hazırlanacaq. Bu bildirişlər seçki keçirilən 118 seçki dairəsi üzrə seçicilərə paylanacaq", - o bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.