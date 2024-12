Odlar Yurdu Universitetinin magistrantı Yunus Aydın oğlu Eyvazov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə universitetin sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

Y.Eyvazovun vaxtsız vəfat səbəbi açıqlanmayıb.

