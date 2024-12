Adı "Real"la hallanan ulduz futbolçu ​“Fənərbaxça”ya gəlir

“Fənərbaxça” Serxio Ramosu transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müdafiəçi Becao zədə səbəbilə mövsümü başa vurduğuna görə, “Fənərbaxça” yeni futbolçu heyətə cəlb etmək istəyir. Bildirilir ki, baş məşqçi Joze Mourinyonun təlimatından sonra klub rəhbərləyi Ramosla danışıqlar aparıb. Məlumata görə, "Fənərbaxça" təcrübəli müdafiəçini mövsümün sonuna qədər heyətinə qatmaq istəyir.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Serxio Ramosun adı “Real Madrid”lə hallanmışdı. Militaonun zədələnməsindən sonra müdafiə xəttindəki boşluğu doldurmaq istəyən "Real" futbolçu transfer etmək istəyir. Lakin Karlo Ançelottinin Serxio Ramosun transferinə veto qoyması səbəbindən danışıqlar nəticəsiz qalıb. “Sevilya”dan ayrılandan sonra azad agent olan müdafiəçinin “Fənərbaxça”ya transfer olmağa razılıq verə biləcəyi irəli sürülür.

