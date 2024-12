Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Misirin paytaxtı Qahirədə keçirilən D-8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 11-ci Zirvə görüşündə iştirak edir.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, zirvə çərçivəsində Ərdoğanla İran Prezidenti Məsud Pezeşkian arasında görüşün baş tutacağı gözlənilir.

Görüşdə ikitərəfli əlaqələr və regional məsələlərin müzakirə olunacağı ehtimal edilir.

