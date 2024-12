​Sakinləri qayda pozmağa məcbur edən yol - VİDEO

Qala-Pirallahı yolunda geridönmə hissəsinin yaşayış məntəqəsindən nisbətən uzaq olması sakinlərin işini çətinləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxtın Xəzər rayonu, Qala qəsəbəsinin sakinləri deyirlər ki, Qala-Pirallahı yolunda geridönmə hissəsi çox uzaq olduğundan onlar məktəbə uşaqlarını aparmaqda çətinlik çəkirlər.

Sakinlər deyirlər ki, yolu uzatdıqları üçün uşaqlar dərsə gecikirlər. Bəzi hallarda şagirdlər gecikməsinlər deyə qayda pozmalı da olurlar. Bunun üçün əks yola çıxmağa görə yol polisi tərəfindən cərimə olunurlar.

Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən ""Xəzər Xəbər""ə bildiriblər ki, həmin əraziyə baxış keçiriləcək və təhlillər aparılacaq.

Ətraflı videomaterialda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.