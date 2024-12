"Real Madrid" növbəti mövsümün hazırlıqlarına indidən başlayıb.

Metbuat.az offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, "kral klubu" yayda 3 dünya ulduzunu transfer etməyi planlaşdırır. Bu barədə "Defensa Central" məlumat yayıb.

Paytaxt təmsilçisi Trent Aleksander-Arnoldun, Alfonso Devisin və Martin Zubimendinin keçidini planlaşdırır.

Arnoldun artıq keçidə müsbət yanaşdığı qeyd olunub.

