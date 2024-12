TDT Baş katibi Azərbaycana təbrik ünvanladı

Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyev Yeni il münasibətilə türkdilli dövlətləri, o cümlədən Azərbaycanı təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbrik mətni təşkilatın saytında dərc olunub.

Qeyd olunub ki, bu ilin ən mühüm hadisələrindən biri Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş Şuşa bölgəsində liderlərin qeyri-rəsmi Zirvə Görüşünün keçirilməsi olub: "Şuşa türk dünyası üçün güc və tranformasiya mərkəzinə çevrilib".

K.Ömüralıyev Yeni il münasibətilə bütün türk dünyasına cansağlığı, rifah və sabitlik arzulayıb: "Yeni il üzv dövlətlərə və müşahidəçilərə sülh, rifah və uğur gətirsin".

