Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Kubanı təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə xarici siyasət idarəsinin sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

“Kubanı Milli Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirik! Kubanın Milli Günü mübarək!”, – yazıda vurğulanıb.

Qeyd edək ki, yanvarın 1-i Kubada 1959-cu ildə diktator Fulxensio Batista rejiminin devrildiyi və Fidel Kastronun başçılıq etdiyi inqilabi hökumətin iqtidara gəldiyi Kuba İnqilabının qələbəsini simvolizə edən Qurtuluş Günüdür.

