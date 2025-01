"Real"ın istədiyi iki ulduz futbolçu məlum oldu

“Real Madrid” iki futbolçunu transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” “Arsenal"ın müdafiəçisi Uilyam Saliba və "Liverpul"un sağ cinah müdafiəçisi Alexander-Arnold üçün hərəkətə keçib. İspaniya mətbuatında yer alan xəbərlərə görə, “Arsenal” Salibanı heyətində saxlamaq istəyir, lakin fransız futbolçu İspaniya klubuna transfer olmağa razılıq verib. 2019-cu ildə 30 milyon avroya "Arsenal"a transfer olunan Salibanın İngiltərə klubu ilə 2027-ci ilə qədər müqaviləsi var.

Alexander-Arnoldun “Liverpul”la müqaviləsi mövsümün sonunda yekunlaşır. Futbolçunun “Real”a transfer olmaq istədiyi irəli sürülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.