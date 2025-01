Hindistan Sahil Mühafizə Xidmətinin helikopteri Porbandarda qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az-ın APA-ya istinadən verdiyi xəbərə görə, ilkin məlumata əsasən, qəzaya səbəb texniki problem olub.

Helikopterin göyərtəsində 2-i pilot olmaqla, 3 nəfər olub.

Qəza nəticəsində onlar həyatlarını itirib.

