​Uzun müddət kin saxlayan bürclər

Təhqir - qəsdən və ya istənmədən - insan münasibətlərində təbii bir prosesdir, onlar olmadan heç bir ünsiyyət tamamlanmır;

Metbuat.az lent.az-a istinadən məlumatına görə, burada vacib olan kimin kimi incitdiyi deyil, insanın bu incikliyə necə reaksiya verməsidir - o, onu asanlıqla buraxır və ya ona köklənir, bununla da təkcə başqalarının deyil, həm də özünün həyatını zəhərləyir. Astroloqlar uzun müddət kin saxlayan əlamətləri açıqlayıblar.

Qız bürcü

Qız bürcləri heç vaxt heç nəyi unutmurlar: sanki hər hansı bir pis sözü - və bəzən öz istiqamətlərinə xoşagəlməz bir baxışı - daxili "donuz bankına" qoyurlar ki, bu bilik və xatirələri hərəkətə gətirsinlər, beləliklə onları incidən insandan qisas alsınlar.

Xərçəng

Xərçənglər yalnız şikayətlərini gizlətmir və onları uzun müddət gəzdirmirlər - onlar daim başlarına gələn hadisələrə zehni olaraq qayıtmaqdan və bundan narahat olmaqdan həzz alırlar. Bəzən hətta təhqiredici hesab etdikləri sözləri və hərəkətləri də yazır - unutmamaq üçün.

Əqrəb

Əqrəblər xüsusi olaraq təhqirləri xatırlamırlar və onları toplamaqdan zövq almırlar, əksinə, hər belə yaddaş onlara xoşagəlməz hisslər gətirir. Ancaq nə qədər istəsələr də, çox uzun müddət onlardan qurtula bilmirlər - samoyed təbiəti onlara bunu etməyə imkan vermir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.