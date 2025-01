"Real"ın istədiyi futbolçuya fantastik təklif irəli sürüldü

"Liverpul" mövsümün sonunda müqaviləsi yekunlaşacaq Trent Alexander-Arnolda fantastik təklif irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub futbolçuya həftədə 300 min funt sterlinq dəyərində müqavilə təklif edib. Futbolçu təklifi qəbul edərsə, müqaviləsinin sonuna qədər 78 milyon funt sterlinq qazanacaq. Məlumata görə, "Liverpul" Trent Alexander-Arnolda kapitanlıq da təklif edib. İddia edilir ki, klub liderlik baxımından Trent Alexander-Arnoldu Virgil van Deykin varisi hesab edir. Bildirilir ki, “Real Madrid” də Trent Alexander-Arnoldla maraqlanır.

Bildirilir ki, “Real” futbolçuya “Liverpul”un təklif etdiyi məvacibi təklif edə bilər. Həmçinin, Trent Alexander-Arnold “Real”a azad agent kimi transfer olmağa razılıq versə, imza pulu əldə edə bilər.

