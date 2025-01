"Qarabağ" "Sevilya" ilə transfer məsələsində anlaşıb, Olavio Juninyo bu gün Azərbaycandan ayrılacaq.

Metbuat.az "Apasport"a istinadən xəbər verir ki, futbolçunun bu gün İspaniyaya yollanması gözlənilir. O, tibbi müayinədən keçəcək və yeni klubu ilə müqavilə imzalayacaq.

Qeyd edək ki, tərəflər arasında 2+1 illik sözləşmə bağlanacaq.

