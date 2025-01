Aparıcı Zaur Baxşəliyev yeni biznes qurur.

Metbuat.az axsam.az-a istinadla xəbər verir ki, o, bu haqda verilişində açıqlama verib.

Zaur bildirib ki, şirniyyat evi açır:

"Martda artıq açılış olacaq. Orada bütün şirniyyatları özüm hazırlayacağam. Hər adam üçün olmayacaq. Sırf mənim etdiyim şirniyyatı dadmaq istəyənlər ora gələ biləcək".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.