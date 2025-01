​Ukrayna koreyalı hərbçiləri əsir götürdü - FOTO

Ukrayna Rusiyanın Kursk vilayətində Şimali Koreya hərbçilərini əsir götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski məlumat yayıb.

O bildirib ki, iki əsgər yaralı olsa da, sağ qalıb və Kiyevə aparılıb:

“Bu asan məsələ deyil: Rusiya qüvvələri və Şimali Koreyanın digər hərbi qulluqçuları adətən Şimali Koreyanın Ukraynaya qarşı müharibədə iştirakına dair sübutları silmək üçün yaralıları öldürürdülər. Bu iki şəxsi əsir götürən hərbçilərimizə minnətdaram. Bütün hərbi əsirlərə olduğu kimi, bu iki Şimali Koreya əsgərinə də lazımi tibbi yardım göstərilir. Mən Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinə jurnalistlərin bu məhbuslarla görüşməsinə icazə verməyi tapşırmışam. Dünya baş verənlərlə bağlı həqiqəti bilməlidir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.