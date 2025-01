Bakının bütün mikrorayonlarında və Rəsulzadə qəsəbəsinin bir hissəsində - “Vorovski” ərazisində gün ərzində suyun verilməsində fasilə yaranacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bu, sözügedən ərazidə su xəttində baş verən qəzanın aradan qaldırılması işləri ilə bağlıdır.

Axşam saat 19:00-dan sonra su təchizatı əvvəlki rejimlə bərpa olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.