ABŞ Prezidenti Donald Tramp sabah Baydenin TikTok-la bağlı qəbul qərarını ləğv edəcək.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla xəbər verir ki, o bu barədə sosial şəbəkədə paylaşımında qeyd edib.

Onun sözlərinə görə, yanvarın 20-də TikTok-a qadağanın təxirə salınması barədə sərəncam imzalayacaq.

Qeyd edək ki, bu gün ABŞ-da “TikTok” bağlanıb.

