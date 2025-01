Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi 20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsini yad edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun “X” sosial şəbəkəsində dərc olunan məlumatında bildirilib.

“1990-cı il yanvarın 20-də müstəqillik uğrunda canlarından keçmiş qardaş Azərbaycanın qəhrəmanlarının xatirəsini hörmət və rəhmətlə yad edirik”, - paylaşımda deyilir.

