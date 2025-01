AFFA rəsmisi həmin epizodu şərh etdi

AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Frank De Bleker Misli Premyer Liqasının XIX turunda keçirilən “Neftçi” – “Sabah” (1:1) oyununda yaşanan mübahisəli epizodu şərh edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, belçikalı mütəxəssis bununla bağlı milli assosiasiyanın rəsmi saytına açıqlama verib.

O, 65-ci dəqiqədə olan mümkün penalti epizodu haqqında bunları deyib.

“Sabah” komandasının hücumçusu Xəyal Əliyev cərimə meydançasına daxil olur və topu qarşısına atır. “Neftçi”nin müdafiəçisi Yuri Matias top uğrunda mübarizə zamanı onun çiyninə təmas edir və forvard yıxılır. Hakim oyunu davam etdirir. Bu vəziyyət “yuxarı bədən” təması ilə bağlıdır və belə hallarda müdaxilə xətti yüksəkdir. Penalti təyin etmək üçün yüksək intensivlikdə təmas olmalıdır. Amma həmin epizodda çiynə təmas zəif idi. Hakimin oyunu davam etdirmək qərarını dəstəkləyirik. Lakin “Neftçi”nin oyunçusuna qeyri-idman davranışına görə verilən sarı vərəqədən sonra onun hörmətsiz, “istehzalı alqışı” qəbuledilməzdir. Bu, açıq şəkildə jestlərlə ifadə edilən narazılıqdır və mütləq ikinci sarı vərəqə ilə cəzalandırılmalı idi. Hakimin nüfuzunu zəiflədən belə hörmətsiz davranışı qəbul edə bilmərik. Futbolun imicini və bütövlüyünü qorumaq lazımdır. Bu, futbolu sevən, hörmət edən hər kəsə mesajdır”, - deyə belçikalı mütəxəssis qeyd edib.

