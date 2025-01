Bəzi ərazilərdə qazın təzyiqi niyə aşağıdır? - RƏSMİ CAVAB

Bakının bir sıra ərazilərində, o cümlədən Xırdalan şəhərində günün müəyyən saatlarında qaz təzyiqinin aşağı düşməsi müşahidə olunur. Bu hal xüsusilə qış aylarında, qaz tələbatının artdığı dövrlərdə daha çox yaşanır və sakinlər arasında narahatlıq doğurur.

Məsələ ilə bağlı "Azəriqaz" İB-nin mətbuat katibi Eldəniz Vəliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycanda qazın təzyiqi ilə bağlı ciddi problem yoxdur. Ancaq müəyyən obyektiv və subyektiv səbəblərdən lokal olaraq hansısa ərazilərdə təzyiqin aşağı düşməsi kimi hal ola bilir:

“Bu hal ilə bağlı abonentlərimiz müraciət edirlərsə və yaxud “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin ərazidə çalışan əməkdaşları təzyiqin aşağı olması ilə bağlı hər hansı bir siqnal alırlarsa, dərhal yerli istismar sahəsinə məlumat verilir, əraziyə baxış keçirilir və təzyiqin normallaşdırılması istiqamətində hərəkətə keçirilir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.