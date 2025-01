Türkiyənin ən böyük kollec şəbəkəsi Hədəf Liseyində - FOTO

Türkiyənin ən böyük şəbəkə liseyi olan Bil Kolejlərinin müxtəlif şəhərlərdə fəaliyyət göstərən 35 liseyinin qurucu direktorları Hədəf Liseyinin qonağı olub.

Liseydən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, tərəflər Bil Təhsil Müəssisələri baş direktoru Elif Pehlevan, Françayzinq şöbəsi müdiri Şükrü Nurçin, Strateji İnkişaf Şurası sədri Ümid Kalkonun da qatıldığı görüşü iki ölkə arasında təhsil sahəsindəki əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün mühim addım kimi qiymətləndiriblər.

Azərbaycan milli təhsil brendi olan Hədəf Liseyinin qurucu direktoru, dosent Şəmil Sadiq qonaqlara Azərbaycan təhsil sistemi, rəhbərlik etdiyi təhsil ocağı, və Hədəf konsepti mövzusunda çıxış edib.

Şəmil Sadiq Hədəf Konsepti, xüsusən də, konseptin əsas sütunu olan tədrisdə dəyərlər, liseyin özünəməxsus şagird və müəllim dəyərləndirmə sistemi barədə danışıb.

Görüşdə Şəmil Sadiqin müəllifi olduğu və Hədəf liseyində 6 ildir ki, xüsusi fənn kimi tədris edilən “Dəyərlər” fənninin dərs vəsaiti Bill Kollecinin qurucuları tərəfindən maraqla qarşılanıb. Bu vəsaitin Bil kolejlərinin tədris proqramına əlavə edilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb.

Sonda qonaqlar çay süfrəsi ətrafından əməkdaşlıq məsələrini danışıb. Tədbir oxçuluq təlimləri ilə yekunlaşıb.

