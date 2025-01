Müsabiqəyə çıxarılan 62, 217 və 569 nömrəli avtobus marşrutları üzrə qaliblər müəyyən edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AYNA məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 62 (Sabunçu qəsəbəsi, dəmiryolu stansiyası – N.Tusi küçəsi) və 217 nömrəli marşrutlar üzrə (Məmmədli kəndi – "Koroğlu" Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi) “Bakubus” MMC qalib olub. 569 nömrəli marşrut üzrə (Masazır qəsəbəsi – Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi) isə “Xan Nəqliyyat R” MMC komissiya üzvləri tərəfindən qalib elan olunublar.

