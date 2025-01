Rusiya ordusu xüsusi hərbi əməliyyatlar zonasında bütün cəbhə boyu irəliləməyə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi açıqlama verib. Açıqlamada deyilir ki, ordu Xarkov vilayətində daha bir yaşayış məntəqəsini nəzarətə götürüb. Nazirliyin açıqlamasına görə, Qərb Hərbi Qrupunun bölmələri Zapadnoye qəsəbəsini nəzarətə götürüb. Düşmənin 460-dan çox əsgəri zərərsizləşdirilib, bir tank və yeddi zirehli döyüş maşını məhv edilib. Şimal Hərbi Qrupu da Xarkov istiqamətində düşmən qüvvələrini məğlub edib.

Ukrayna ordusunun bu istiqamətdə itkiləri 40 əsgər və bir zirehli döyüş maşını təşkil edib. Cənub, Mərkəz, Şərq və Dnepr Hərbi Qrupları da Ukrayna ordusu üzərində üstünlüklər əldə edib. Ukrayna ordusuna məxsus silahlar və hərbi texnikalar məhv edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.