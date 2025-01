​41 min dollarlıq dələduzluq edənlər saxlanıldı

Bakıda 41 min dollarlıq dələduzluq edən şəxslər saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, paytaxtın Nəsimi rayonu ərazisində 2 şəxsin dələduzluq yolu ilə 41 min dollar və 5 min 720 manatının ələ keçirilməsi barədə polisə məlumatlar daxil olub.

Polis əməkdaşları əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən 29 yaşlı T.Pənahov və F.Axundovu müəyyən edərək saxlayıb.

Bundan başqa, Sumqayıda bir nəfəri aldadıb hesabına 500 manat pul ödətdirməkdə şübhəli bilinən 29 yaşlı H.Hüseynovun müəyyən olunaraq saxlanılması da təmin edilib.

Faktlarla bağlı araşdırmalar aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.