Oğuzda yüzlərlə şagirdin həyatı təhlükədə - VİDEO

İllərdir ölkəmizdə yeni və müasir məktəb binaları tikilir. Ancaq elə məktəblər var ki, həmin təhsil ocaqlarında oxuyan şagirdlərin valideynləri narahatlıq hissi keçirirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə məktəblərdən biri də Oğuz rayonunun 2015-ci ildə inşa edilən Qumlaq kənd tam orta məktəbidir. Belə ki, 10 il əvvəl tikilən məktəbin fasadı artıq dağılmaqdadır.

"Məktəbin giriş hissəsi yaxşı vəziyyətdədir. Amma arxa tərəfin aqlay daşları uçub tökülür. İçəri də yaxşı halda deyil. Tavandan su damır, döşəmə də bərbad vəziyyətdədir", - deyə kənd sakini Mərdan Abdullayev narazılıq edib.

Valideynlər uşaqlarını məktəbə göndərməyə qorxduqlarını söyləyirlər.

"İki nəvəm bu məktəbdə oxuyur. Onları dərsə göndərməkdən qorxuram. Həyətdə oynayanda başlarına daş uçub tökülər, bədbəxt hadisə baş verər", - deyə Məhəmmədiyə Xəlilov bildirib.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.