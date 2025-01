Yanvarın 20-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Davosda Çinin CGTN telekanalına müsahibə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı verdiyi müsahibə ilə bağlı sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

Prezident müsahibədən əvvəl çinli jurnalistlə səmimi söhbət edib.

Sözügedən paylaşımı təqdim edirik:

