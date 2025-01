"Qalatasaray" çətinliklə qalib gəldi

Türkiyə Superliqasının 21-ci turunda "Qalatasaray" öz meydanında "Konyaspor"u qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşdə hesabı Viktor Osimhen 22-ci dəqiqədə vurduğu penalti ilə açıb.

Oyun "Cimbom"un qələbəsi ilə başa çatsa da, azarkeşlər "Qalatasaray"ın zəif oyunundan narazı qalıblar.

“Sarı-qırmızılılar”ın yeni transferi Ahmet Kutucu da çıxdığı debüt matçında sarı vərəqə ilə yadda qalıəb.

Bu oyun "Qalatasaray"da son mövsümünü keçirən uruqvaylı qapıçı Fernando Muslera üçün ələmatdar olub. İstanbul klubu ilə 429-cu matçına çıxan qapıçı "Qalatasaray"da ən çox oyun keçirən futbolçu kimi rekorda imza atıb.

Hazırda "aslanlar" 54 xalla yarış cədvəlinə başçılıq edirlər. Konya təmsilçisi isə 21 xalla 14-cü sırada qərarlaşıb.

