İtaliya A Seriyasının XXII turu davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Yuventus” səfərdə “Napoli”nin qonağı olub.

Gərgin keçən qarşılaşmada Neapol təmsilçisi 2:1 hesablı qələbəyə sevinib.

“Qoca sinyora” bu nəticə ilə liqadakı ilk məğlubiyyətini alıb.

