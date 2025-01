​Qvardiola bu futbolçuya görə özbək dilini öyrənəcək

İngiltərə Premyer Liqasında çıxış edən “Mançester Siti”nin baş məşqçisi Xosep Qvardiola komandanın özbəkistanlı müdafiəçisi Abdukodir Xusanovla ünsiyyət qurmaq üçün özbəkcə öyrənməli ola biləcəyini irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ispaniyalı çalışdırıcı oyunsonrası mətbuat konfransında deyib.

Şənbə günü “şəhərlilər” doğma meydanda “Çelsi”ni 3:1 hesabı ilə məğlub ediblər. Ev sahiblərinin heyətində yanvarın 20-də kluba keçmiş Xusanov debüt edib. Oyunun başlanğıcında qonaqlar müdafiəçinin öz komanda qapıçısına uğursuz ötürməsindən sonra hesabı açıblar.

“Öyrənəcək, cavandır və bundan dərs çıxaracaq. İngiliscə danışmır, ona görə də belə anlarda deyəcək sözüm yoxdur. Səhv etdiyini bilir, belə vəziyyətdə nə deyə bilərəm? Səhvlərə yol vermək istəmir, biz də bunu bilirik. Görünür, onunla ünsiyyət qurmaq üçün rusca və ya özbəkcə öyrənməli olacağam”, – baş məşqçi söyləyib.

O həmçinin Xusanovun ikinci hissənin əvvəlində əvəzlənməsinə də aydınlıq gətirib: “Sarı karta görə əvəzlədim, səhvə görə yox”.

Qeyd edək ki, “Mançester Siti” (41 xal) turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində qərarlaşıb. Xusanovun komandası növbəti tur “Arsenal” səfərinə gedəcək. 47 xala malik “topçular” ikinci yerdədirlər. Turnir cədvəlinin lideri isə Arne Slotun “Liverpul”udur (53).

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.