​Həbs cəzasını çəkmək üçün məzuniyyət götürdü

Polşanın Qdansk şəhərində qeyri-adi hadisə baş verib: 44 yaşlı kişi çamadanla polisə gələrək məhkəmənin qərarı ilə cəzasını çəkməyə hazır olduğunu bəyan edib.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, həmin şəxs məhkəmənin hökmü ilə nəzərdə tutulmuş 18 günü dəmir barmaqlıqlar arxasında keçirmək üçün xüsusi olaraq işdən məzuniyyət götürüb.

Lakin polis məlumat bazasının yoxlanması onun planlarında gözlənilməz düzəlişlər edib. Məlum olub ki, həmin şəxs həqiqətən də zorakılığa görə həbs qərarı ilə axtarışda olub. Lakin 18 gün əvəzinə o, dəmir barmaqlıqlar arxasında daha çox vaxt keçirməli olacaq - 14 ay.

Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları həmin şəxsi saxlayıb və müvəqqəti saxlama təcridxanasına yerləşdiriblər. Yaxın günlərdə o, Cəzaçəkmə Müəssisəsinə köçürüləcək və orada cəzasını tam çəkməyə başlayacaq.

Bu hadisə geniş ictimai rezonansa səbəb olub. Sosial şəbəkə istifadəçiləri polisə təslim olmaq qərarına gələn və yəqin ki, cəzasının miqyası barədə heç bir fikri olmayan şəxsin qeyri-adi yanaşmasını müzakirə edirlər.

Yerli polis belə halların son dərəcə nadir olduğunu qeyd edib. Adətən, qayda-qanun pozucularını tapmaq xeyli səy tələb edir və çamadanla könüllü bir görünüş sürprizə səbəb ola bilər. Lakin haqq-ədalət bərpa olunub və kişi indi məzuniyyətini yox, bir ildən çox vaxtını dəmir barmaqlıqlar arxasında keçirəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.