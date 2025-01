ABŞ-də mühacirlərə qarşı reydlər başlandı

ABŞ-də Prezident Donald Trampın hakimiyyətə gəlməsi ilə mühacirlər barədə sərt tədbirlər həyata keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə qanunsuz məskunlaşan mühacirlər deportasiya edilir. “CBS” televiziyasının ABŞ İmmiqrasiya və Gömrük Mühafizə İdarəsinin məlumatlarına əsaslanan hesabatına görə, qurumlar qeyri-qanuni mühacirləri saxlamaq üçün Texasda ev və iş yerlərində reydlərə başlayıb. Dallas, Fort Uort və İrvinq şəhərlərində gücləndirilmiş hədəfli əməliyyatların həyata keçirildiyi bildirilib.

İmmiqrasiya və Gömrük Mühafizə İdarəsinin direktoru vəzifəsini icra edən Tom Homan ABŞ hökumətinin qeyri-qanuni mühacirləri ölkələrinə geri qaytarmaq üçün ilk dəfə hərbi təyyarələrdən istifadə etdiyini qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.