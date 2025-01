"Birbank" mobil tətbiqinin fəaliyyətindəki çətinliklər aradan qaldırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Kapital Bank"ın mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Qeyd edək ki, dünən axşam saatlarında "Birbank" tətbiqinin işində problem yaranmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.