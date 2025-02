Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan fevralın 3-də Qətərə səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

Məlumata görə, səfər iki gün davam edəcək.

H.Fidan Qətərin rəsmi şəxsləri ilə görüşəcəyi, ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə edəcəyi gözlənilir.

