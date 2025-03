“Kiyev münaqişənin həllinə hazır olmadığını nümayiş etdirsə, Vaşinqton administrasiyası Ukraynaya yardımı tamamilə dayandıracaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə jurnalistlərə deyib.

O, Vaşinqtonun Kiyevə davamlı yardımı ilə bağlı sualı cavablandırarkən bildirib: “Əgər onlar nizamlanmanı istəməsələr, biz gedəcəyik. Çünki biz onların nizamlanma yolunu axtarmalarını istəyirik”.

