Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Ciddə şəhərində Qazaxıstanın xarici işlər naziri Murat Nurtleu ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Onlar qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə ediblər.

Tərəflər İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) xarici işlər nazirlərinin toplantısı çərçivəsində bir araya gəliblər.

