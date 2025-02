Futbol üzrə Misli Premyer Liqasında XXI turun daha bir oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Sumqayıt" doğma meydanda "Araz-Naxçıvan"ı qəbul edib. Matç qolsuz heç-heçə ilə yekunlaşıb.

Günün ilk qarşılaşmasında "Turan Tovuz" evdə "Səbail"i sınağa çəkib. Görüşdə qalib müəyyənləşməyib – 1:1.

Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Kəpəz" "Sabah"ı 3:2, "Neftçi" "Şamaxı"nı 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Tura fevralın 2-də "Zirə" - "Qarabağ" görüşü ilə yekun vurulacaq.

