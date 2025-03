“Qarabağ”ın UEFA-dakı reytinqi açıqlandı

UEFA Avropa kuboklarında dünən başa çatan 1/8 final mərhələsinin ilk oyunlarından sonra reytinq siyahısına yeniləmə edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, siyahıda Azərbaycan əvvəlkitək 7 klubla təmsil olunur.

Fevralın 21-də açıqlanmış son reytinqlə müqayisədə Azərbaycanın siyahıda ən üst mövqeyə malik təmsilçisi “Qarabağ”ın mövqeyində dəyişiklik olub. Ağdam təmsilçisi 1 pillə geriləyərək 67-ci yerə düşüb. Onun ehtiyatında 32.000 xal var.

Ümumilikdə Azərbaycan klublarının son reytinq sıralaması aşağıda qeyd edilən kimidir:

67 (-1). Qarabağ” - 32.000

187 (0). “Neftçi” - 8.000

310 (0). “Zirə” - 4.000

311 (0). “Sabah” - 4.000

315 (0). “Sumqayıt” - 4.000

332 (-4). “Qəbələ” - 3.000

333 (-3). “Şamaxı” - 2.500

Daha öncə xəbər verdiyimiz kimi, UEFA reytinqində Azərbaycan da ölkə 1 pillə geriləyib və hazırda 29-cu yerdədir.

Klub reytinqinə isə əvvəlkitək “Real” Madrid (142.000 xal) başçılıq edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.