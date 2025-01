Yerli KİV-də yayılan məlumatlara görə, Macarıstanın "Ferentsvaroş" klubu "Qarabağ"ın müdafiəçisi Elvin Cəfərquliyevi heyətinə qatmağı planlaşdırır.

"Qarabağ"ın mətbuat katibi Anar Hacıyev Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, bu məsələ ilə bağlı kluba hər hansı rəsmi təklif gəlməyib.

Qeyd edək ki, "Ferentsvaroş" 2023-cü ilin yayında "Qarabağ"dan Kvabena Ovusunu transfer etmişdi.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.