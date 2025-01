Türkiyə nəhəngi ulduz futbolçu üçün təklif göndərdi

“Beşiktaş” “Barselona”nın ispaniyalı futbolçusu Ansu Fati üçün təklif irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Barselona” 2020-ci ildə transfer dəyəri 80 milyon avro olan, lakin zədə səbəbindən uğurlu oyun nümayiş etdirə bilməyən futbolçunu klubdan göndərmək istəyir. "Beşiktaş" birdəfəlik transfer etmək bəndi ilı futbolçunu icarəyə götürmək istəyir. Məlumata görə, "Beşiktaş"ın mövsüm fasiləsində əsas transfer hədəfi cinah forvardı mövqeyidir. Bildirilir ki, klub irəli mövqeydə oynayan futbolçuların oyunundan razı deyil.

Qeyd edək ki, Ansu Fatinin "Barselona" ilə müqaviləsi 2027-ci ildə yekunlaşır. Futbolçu ilə “Fənərbaxça” klubunun da maraqlandığı irəli sürülür.

