Daşkənddə Türk Dövlətləri Universiteti yaradılır

Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə Türk Dövlətləri Beynəlxalq Universiteti yaradılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Daşkənddə Türk Dövlətləri Beynəlxalq Universitetinin yaradılması haqqında fərman imzalayıb. Məlumata görə, universitet mühəndislik, tikinti, logistika, informasiya texnologiyaları, səhiyyə, kənd təsərrüfatı, qida mühəndisliyi, iqtisadiyyat və sosial elmlər kimi sahələr üzrə beynəlxalq standartlara uyğun təhsil verəcək. Bildirilir ki, universitetin fəaliyyətində Türkiyədə ali təhsil müəssisələrinin tədris planı əsas götürüləcək. Məlumata görə, universitetin təhsil sistemi beynəlxalq reytinqlərdə ilk 1000 universitet arasında yer alan Türkiyənin ali təhsil müəssisələrinin tədris proqramları əsasında qurulacaq.

Universitetin fəaliyyəti və koordinasiyası üçün Özbəkistan qanunlarına uyğun fəaliyyət göstərəcək direktorlar şurası yaradılacaq.

