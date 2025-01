Seçkilərlə bağlı yaradılmış “qaynar xətt” fəaliyyətini yekunlaşdırdı

Mətbuat Şurasında bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı yaradılmış “qaynar xətt” fəaliyyətini yekunlaşdırıb.

Bu barədə Metbuat.az-a qurumdan məlumat verilib.

Bildirilib ki, bu gün saat 19.00-dək bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı Mətbuat Şurasının “qaynar xətt” rejimində fəaliyyət göstərən mobil və şəhər telefon nömrələrinə prosesi işıqlandıran jurnalistlər tərəfindən heç bir zəng daxil olmayıb.

Qeyd edək ki, jurnalistlər qeyd edilmiş nömrələrlə əlaqə saxlayaraq, prosesin işıqlandırılması zamanı mümkün anlaşılmazlıqlar və problemlər barədə məlumat vermək imkanına malik olublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.