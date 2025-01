AQTA-dan kərə yağları ilə bağlı iddiaya REAKSİYA

Xəbər verdiyimiz kimi, Yeni Zelandiya kərə yağlarının tərkibinə palma yağı qatılması ilə bağlı iddia irəli sürülüb.

Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, qurum tərəfindən istər yerli istehsal, istərsə də idxal olunan yağlara riskəsaslı yanaşma tətbiq etməklə ciddi nəzarət olunur:

“Laboratoriyalarda yağların tərkibihəm keyfiyyət, həm də təhlükəsizlik göstəriciləri üzrə müayinələrə cəlb olunur. Yağların keyfiyyətini müəyyən etmək üçün laboratoriyalarda yağ turşularının müayinəsi beynəlxalq metodlara əsasən həyata keçirilir. Eyni zamanda yağ turşuları ilə yanaşı, yağların digər keyfiyyət göstəriciləri olan yod ədədi, sabunlaşma ədədi, peroksid ədədi, turşuluq kimi göstəricilərin də analizi aparılır. Yekunda yalnız tələblərə cavab verən məhsulların satışına icazə verilir”.

Agentlik bir daha istehlakçıları bu cür qida məhsullarını alarkən, etiket məlumatları ilə tanış olmağı, o cümlədən etiketi üzərində göstərilən saxlama şəraitinə əməl edilməsinə, yararlılıq müddətinə diqqət yetirilməsini tövsiyə edib.

“Həmçinin istehsalçı müəssisə tərəfindən məhsulun təyinatı ilə bağlı tövsiyələrə uyğun (salat, qızartma və ya yemək istifadəsi) istifadəsinə düzgün əməl edilməsi vacibdir. İstehlakçılar yağ və digər qida məhsulları ilə bağlı müraciətlərini Agentliyin 1003 qaynar xəttinə zəng etməklə və ya “E-Qidam” mobil tətbiqi vasitəsilə edə bilərlər”, - AQTA-nın məlumatında qeyd olunub.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

