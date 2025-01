Yeni Zelandiya yağlarına palma yağı qatılır - İDDİA

"Yeni Zelandiya yağlarının tərkibinə azı 15-20 faiz palma yağı vurulur".

Bu sözləri Metbuat.az-a açıqlamasında Liberal İqtisadçılar Birliyinin sədri, iqtisadçı ekspert Akif Nəsirli deyib.

O, Yeni Zelandiyadan gətirilən yağların Azərbaycanda qablaşdırılmasına diqqət çəkib:

"Yeni Zelandiyada yarım kiloluq, bir kiloluq qablaşdırma yoxdur, onlarda standartlar tamam başqadır: 600 qramlıq qablaşdırma var, 1 kiloqram 200 qramlıq qablaşdırma var və s. Qısaca, qablaşdırma standartları Azərbaycandakından çox fərqlidir. Bu isə onu təsdiq edir ki, Zelandiyadan gələn yağlar Azərbaycanda qablaşdırılır".

Ekspert bunun səbəbini həmin yağların tərkibinə ucuz yağların qarışdırılması ilə əlaqələndirib. Onun sözlərinə görə, 20 manata satılan yağın tərkibinə belə 10-20 faiz 2 manata başa gələn yağ vurulur.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.