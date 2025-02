Jurnalistin anasının sağalması üçün köməyə ehtiyacı var - FOTO

Jurnalist Davud Tarverdiyevin anası ağır xəstəlikdən əziyyət çəkir. Onun sağalması üçün köməyə ehtiyacı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist özü məlumat verib:

"Həmişə ehtiyac ailələri üçün paylaşım edirdim amma bir gün anamın xərçəngin və ölümün caynağından qutarmaq üçün təcili əməliyyatı üçün pul yığılmasını düşünməzdim ki, kömək üçün paylaşam. Atasız əziyyətlə böyüdüyümü hamı bilir. Anam, 1975-ci il təvəllüdlü Tarverdiyeva Gülşən Hacı qızı 12 ildi onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir. 2 həftə öncə anamla birgə Bakı şəhəri Milli Onkologiya Mərkəzinə getdik analiz (əkmə) verdik. Cavab olaraq bildirildi ki, anam xərçəngə yoluxa bilər təcili əməliyyat olunmalıdır. Əməliyyat və digər xərclər daxil 1500 manat pul lazımdır. Kimin imkanı çatarsa kömək etsin çatmayan da paylaşsın və dua etsin səsimiz yayılsın.

Kart hesabı: 4169 7388 6978 9614 (Kapital Bank). Mənimlə əlaqə: 070 501 66 27.

Anamda hər iki qoltuqaltı nahiyələrdə hilusi lipomatoz banal limfa düyünləri qeyd olunur. Hər iki süd vəzi simmetrikdir. Süd vəzində olan problem xərçəngə çevrilə bilər. İnşəAllah bu məbləği yığacam və anam ölməyəcək".

