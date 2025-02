İşsizlərə niyə dəfn pulu verilmir? - AÇIQLAMA

Dəfn pulu işsiz şəxslərin ailələrinə maliyyə ykünü azaltmaq və mərhumun dəfnini layiqincə həyata keçirmək məqsədilə təqdim olunan sosial yardımlardan biridir. Ancaq Azərbaycanda əmək pensiyaçıları, sığortaolunan şəxslər və sosial müavinət alanların yaxınlarına dəfn üçün müavinət ödənilir. İşsiz adamlara isə dəfn pulu verilmir. Buna səbəb nədir?

Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının sədri Sahib Məmmədov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununa görə, sığorta hadisələrindən biri də ölümdür:

“Amma sığorta ödənişləri yalnız o halda həyata keçirilir ki, ölən şəxs sığortalı olsun. Əgər vəfat edən şəxs pensiya alırdısa, sığortalı hesab olunacaq. Yaxud işləyibsə, aybaay işəgötürən tərəfindən və öz maaşından tutulmaqla sığortalanır və s. Amma işləməyən şəxslər dövlət icbari sığortasına cəlb olunmur. Ona görə də bu halda onların ölümü sığorta hadisəsi sayılmır və ödəniş olunmur. Qeyd etmək lazımdır ki, dəfn pulu sığorta ödənişidir, müavinət deyil.

Mövzuya millət vəkili Fazil Mustafada münasibət bildirib. Onun fikrincə, dəfn pulu bütün vətəndaşlara verilməlidir:

“Bəzən bu məsələ ilə bağlı ancaq sığortalı şəxslər nəzərdə tutulur. Bu, elə bir vəziyyətdir ki, vətəndaşların ən azından özündən asılı olmayan bir problemi həll eləmək üçün yaxınlarına sıxıntı verməməlidirlər. Bu məsələ üzərində dəfələrlə müzakirələr aparılıb. Yəqin ki, müvafiq qurumlar büdcədə imkanlar artdıqca bu məsələni gündəmə gətirib həllinə çalışacaqlar. Çünki ölüm hadisəsi bəzən elə bir şərtlərdə baş verir ki, insanların imkanı çatmır”.

Deputat qeyd edib ki, dəfn xərcləri müəyyən dərəcədə insanları sıxıntıya sala bilir. Ona görə də bunun üzərində düşünülməlidir.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

